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Россияне сбросили авиабомбы на Торецк: шесть человек пострадали

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Донецкая область, Понедельник 05 июня 2023 15:14
Россияне сбросили авиабомбы на Торецк: шесть человек пострадали Фото: россияне сбросили авиабомбы на Торецк (t.me/Donetsk_obl_prokuratura)
Автор: Елизавета Драбкина

Российские оккупанты сбросили авиабомбы на город Торецк в Донецкой области. Из-за вражеских обстрелов шесть человек получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Донецкую областную прокуратуру.

Сообщается, что сегодня захватчики обстреляли Торецк. По предварительным данным, они нанесли два удара по центру города с использованием ФАБ-250.

Из-за обстрела двух женщин 71 и 64 лет и 45-летний мужчина получили осколочные ранения. Их госпитализировали.

К тому же во время несения службы трое проезжавших мимо правоохранителей претерпели контузии.

От взрыва повреждено учебное заведение, жилые многоэтажные дома, гражданская инфраструктура, админздание и помещение банка.

Правоохранители уже начали досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК).

Ситуация в Торецке

Город Торецк еще до начала полномасштабного вторжения РФ находился на линии столкновения. Боевики "ДНР" периодически наносили удары по его окрестностям.

Однако после 24 февраля 2022 года российские обстрелы усилились, а линия фронта в районе Торецкая практически не изменилась.

Напомним, ночью 2 июня захватчики нанесли удар по Торецку, из-за чего возникли пожары квартир в двух многоэтажках. Также погиб один человек.

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