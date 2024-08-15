Росіяни скинули авіабомби на селище поблизу Харкова: серед постраждалих дитина (фото)

Обстріл України 15 серпня

Нагадаємо, цієї ночі російські загарбники завдали комбінованого удару по Україні. Окупанти випустили з авіації три керовані ракети Х-59, а також 29 ударних дронів.

Сили ППО працювали у восьми областях України і знищили всі "Шахеди". За останніми даними, внаслідок нічної атаки влучань не було.

Крім того, сьогодні у Павлограді Дніпропетровської області пролунав потужний вибух. Місцеві ЗМІ зазначали, що це сталося до оголошення повітряної тривоги, а у мережі публікували кадри з димом.

Як повідомила Дніпропетровська ОВА, у Павлограді спалахнула пожежа після вибуху. Постраждав 21-річний хлопець, його госпіталізували.

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