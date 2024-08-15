Россияне сбросили авиабомбы на поселок вблизи Харькова: среди пострадавших ребенок (фото)

Российские войска нанесли удары двумя управляемыми авиабомбами по поселку Золочев, расположенному примерно в 40 километрах от Харькова.

В результате атаки пострадали шесть человек, в том числе 12-летний ребенок. Осколочные и взрывные ранения получили две женщины. Их доставили в больницу. Незначительные травмы и острую реакцию на стресс получили еще одна женщина и двое мужчин.

"О 12-летнем парне решается вопрос о госпитализации", - подчеркивают в МВД.

Из-за российских обстрелов повреждены административные здания, детский сад, магазины, более 20 частных домов, гаражи, хозяйственные постройки. Кроме того, в результате удара произошел пожар.

Фото: россияне обстреляли Золочев в Харьковской области (t.me/mvs_ukraine)