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Росіяни скинули авіабомби на хлібозавод у Бериславі: є постраждалі

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Берислав, Четвер 01 червня 2023 15:02
Росіяни скинули авіабомби на хлібозавод у Бериславі: є постраждалі Фото: росіяни скинули авіабомби на хлібозавод у Бериславі (t.me/olexandrprokudin)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Російські окупанти з авіації та мінометів обстріляли Берислав 1 червня. Під обстріл потрапив хлібозавод.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Херсонської ОВА Олександра Прокудіна.

"По місту зафіксовано два "прильоти" керованих авіабомб. Через ворожий удар двоє чоловіків, 57 та 20 років, отримали легкі поранення", - написав він.

Окрім того, окупанти гатили по місту й з мінометів. Через це постраждала місцева жителька. Їй на допомогу прямують медики.

До того ж загарбники трьома керованими авіабомбами вдарили по Козацькому Новокаховської громади. Через ворожі удари пошкоджено житлові будинки.

Обстріли Херсонської області

Українські військові звільнили від окупантів правобережну частину Херсонської області восени 2022 року. Проте лівий берег все ще залишається під контролем росіян. Загарбники продовжують тероризувати мешканців правого берега регулярними обстрілами.

Лише сьогодні зранку росіяни обстріляли Херсон, внаслідок чого двоє мирних містян отримали поранення. Також руйнувань зазнав житловий будинок, і автомобілі, припарковані поруч.

За минулу добу росіяни 61 раз обстріляли мирні населені пункти Херсонської області - вони випустили 309 снарядів з артилерії, мінометів, танків та безпілотників. Через це одна людина загинула, ще п'ятеро дістали поранення.

РБК-Україна повідомляло, що вчора окупанти вдарили артилерією по селу Широка Балка Херсонської області, через що було поранено 3-річну дитину.

Вони також обстріляли селище Дніпровське. Ворожий снаряд потрапив у приватний будинок 64-річного чоловіка, який загинув після цього.

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