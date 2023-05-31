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Росіяни вдарили артилерією по Херсонській області, постраждала дитина

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Середа 31 травня 2023 14:00
Росіяни вдарили артилерією по Херсонській області, постраждала дитина Фото: ілюстроване зображення (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Російські військові вдарили артилерією по селу Широка Балка Херсонської області. На жаль, під час обстрілу було поранено 3-річну дитину.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Херсонської обласної державної адміністрації Олександра Прокудіна.

Як пише Прокудін, росіяни прицільно вдарили артилерією по житловому будинку в Широкій Балці.

"Через обстріл поранення отримала 3-річна дитина. Уламками скла дівчинці поранило голову. Її шпиталізували до Херсона, нині лікарі надають дитині необхідну меддопомогу", - пише голова ОДА.

Обстріли Херсонської області

Восени 2022 року наші воїни звільнили від окупантів правобережну частину Херсонської області. Лівий берег поки що залишається під контролем ворога, у зв'язку з чим росіяни продовжують тероризувати цивільних правого берега регулярними обстрілами.

Як розповів голова ОДА, лише протягом 30 травня, росіяни здійснили 49 обстрілів, випустивши по території області 219 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів" та БПЛА. Внаслідок обстрілів 5 людей отримали поранення.

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