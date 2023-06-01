Россияне сбросили авиабомбы на хлебозавод в Бериславе: есть пострадавшие

Российские оккупанты из авиации и минометов обстреляли Берислав 1 июня. Под обстрел попал хлебозавод.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Херсонской ОВА Александра Прокудина .

"По городу зафиксировано два "прилета" управляемых авиабомб. Из-за вражеского удара двое мужчин, 57 и 20 лет, получили легкие ранения", - написал он.

Кроме того, оккупанты били по городу и из минометов. Из-за этого пострадала местная жительница. Ей на помощь направляются медики.

К тому же захватчики тремя управляемыми авиабомбами ударили по Казацкому Новокаховской общині. Из-за вражеских ударов повреждены жилые дома.

Обстрелы Херсонской области

Украинские военные освободили от оккупантов правобережную часть Херсонской области осенью 2022 года. Однако левый берег все еще остается под контролем россиян. Захватчики продолжают терроризировать жителей правого берега регулярными обстрелами.

Только сегодня утром россияне обстреляли Херсон, в результате чего двое мирных горожан получили ранения. Также разрушениям подвергся жилой дом, и автомобили, припаркованные рядом.

За прошедшие сутки россияне 61 раз обстреляли мирные населенные пункты Херсонской области - они выпустили 309 снарядов из артиллерии, минометов, танков и беспилотников. Из-за этого один человек погиб, еще пятеро получили ранения.

РБК-Украина сообщало, что вчера оккупанты ударили артиллерией по селу Широкая Балка Херсонской области, из-за чего был ранен 3-летний ребенок.

Они также обстреляли поселок Днепровский. Вражеский снаряд попал в частный дом 64-летнего мужчины, который погиб после этого.

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