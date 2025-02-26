Росіяни скинули авіабомби на Гуляйполе: під завалами можуть бути люди

Атаки авіабомбами

Російські війська постійно атакують Україну авіабомбами. Зокрема, російські війська атакували Костянтинівку авіабомбами 26 лютого. Загинули п'ять людей, 11 були поранені.

Крім того, окупанти скинули дві керовані авіабомби на селище Золочів у Харківській області 26 лютого. Десятки приватних будинків зазнали руйнувань, троє людей постраждали.

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