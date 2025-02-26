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Росіяни вдарили по Костянтинівці: багато загиблих та поранених

Костянтинівка, Середа 26 лютого 2025 15:53
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Росіяни вдарили по Костянтинівці: багато загиблих та поранених Фото: окупанти вдарили авіабомбами по Костянтинівці 26 лютого (t.me/VadymFilashkin)
Автор: Наталія Гурковська

Російські війська атакували Костянтинівку авіабомбами 26 лютого. Загинули п'ять людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Донецької області Вадима Філашкіна.

"Щонайменше 5 людей загинули і 8 поранені внаслідок ударів по Костянтинівці", - розповів він.

За даними ОВА, росіяни скинули на місто та його околиці керовані авіабомби, за попередньою інформацією, три.

Як додав Філашкін, останнім часом російські атаки на цивільних у Костянтинівці стали частішими і жорсткішими.

У Костянтинівці 11 поранених

Як пізніше зазначили у Нацполіції, Росія скинула на місто та околиці щонайменше 6 авіабомб "ФАБ-250".

"Серед загиблих - 47-річна жінка та четверо чоловіків: 56, 57, 75 років, вік ще одного встановлюється. Тривають рятувальні заходи", - розповіли правоохоронці.

Крім того, поранено п'ять жінок і шість чоловіків від 33 до 83 років.

Руйнувань зазнали 52 цивільних об’єкти, з них понад 20 житлових будинків.

Обстріли Костянтинівки

У ніч на 26 лютого російські окупанти знову обстріляли Костянтинівку, завдавши удару по житлових районах міста. Цього разу ніхто не постраждав.

Крім того, росіяни скинули чотири авіабомби на Костянтинівку 21 лютого. Є жертва, поранені, ще одна людина під завалами.

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