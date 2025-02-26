Россияне сбросили авиабомбы на Гуляйполе: под завалами могут быть люди

Атаки авиабомбами

Российские войска постоянно атакуют Украину авиабомбами. В частности, российские войска атаковали Константиновку авиабомбами 26 февраля. Погибли пять человек, 11 были ранены.

Кроме того, оккупанты сбросили две управляемые авиабомбы на поселок Золочев в Харьковской области 26 февраля. Десятки частных домов подверглись разрушениям, три человека пострадали.

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