Росіяни скинули авіабомби на Гуляйполе: під завалами можуть бути люди
Російська армія атакувала місто Гуляйполе Запорізької області. Під завалами можуть бути люди.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Запорізької ОВА Івана Федорова.
Так, росіяни щонайменше тричі вдарили авіабомбами по прифронтовому місту.
"Зруйновані будівлі. Попередньо, під завалами можуть знаходитися люди", - зазначив голова ОВА.
На місці влучань фахівці ДСНС проводять аварійно-рятувальні роботи.
Атаки авіабомбами
Російські війська постійно атакують Україну авіабомбами. Зокрема, російські війська атакували Костянтинівку авіабомбами 26 лютого. Загинули п'ять людей, 11 були поранені.
Крім того, окупанти скинули дві керовані авіабомби на селище Золочів у Харківській області 26 лютого. Десятки приватних будинків зазнали руйнувань, троє людей постраждали.
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