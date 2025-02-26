Росіяни скинули авіабомби на Гуляйполе: під завалами можуть бути люди

Російська армія атакувала місто Гуляйполе Запорізької області. Під завалами можуть бути люди.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Запорізької ОВА Івана Федорова.

Так, росіяни щонайменше тричі вдарили авіабомбами по прифронтовому місту. "Зруйновані будівлі. Попередньо, під завалами можуть знаходитися люди", - зазначив голова ОВА. На місці влучань фахівці ДСНС проводять аварійно-рятувальні роботи.