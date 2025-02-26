Россияне сбросили авиабомбы на Гуляйполе: под завалами могут быть люди

Российская армия атаковала город Гуляйполе Запорожской области. Под завалами могут быть люди.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Запорожской ОГА Ивана Федорова.

"Разрушены здания. Предварительно, под завалами могут находиться люди", - отметил глава ОГА.

Так, россияне по меньшей мере трижды ударили авиабомбами по прифронтовому городу.

Атаки авиабомбами

Российские войска постоянно атакуют Украину авиабомбами. В частности, российские войска атаковали Константиновку авиабомбами 26 февраля. Погибли пять человек, 11 были ранены.

Кроме того, оккупанты сбросили две управляемые авиабомбы на поселок Золочев в Харьковской области 26 февраля. Десятки частных домов подверглись разрушениям, три человека пострадали.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.