Россияне сбросили авиабомбы на Гуляйполе: под завалами могут быть люди
Российская армия атаковала город Гуляйполе Запорожской области. Под завалами могут быть люди.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Запорожской ОГА Ивана Федорова.
Так, россияне по меньшей мере трижды ударили авиабомбами по прифронтовому городу.
"Разрушены здания. Предварительно, под завалами могут находиться люди", - отметил глава ОГА.
На месте попаданий специалисты ГСЧС проводят аварийно-спасательные работы.
Атаки авиабомбами
Российские войска постоянно атакуют Украину авиабомбами. В частности, российские войска атаковали Константиновку авиабомбами 26 февраля. Погибли пять человек, 11 были ранены.
Кроме того, оккупанты сбросили две управляемые авиабомбы на поселок Золочев в Харьковской области 26 февраля. Десятки частных домов подверглись разрушениям, три человека пострадали.
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