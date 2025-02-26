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Россияне сбросили авиабомбы на Гуляйполе: под завалами могут быть люди

Запорожье, Среда 26 февраля 2025 19:24
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Россияне сбросили авиабомбы на Гуляйполе: под завалами могут быть люди Фото: россияне сбросили авиабомбы на Гуляйполе 26 февраля (t.me/ivan_fedorov_zp)
Автор: Наталия Гурковская

Российская армия атаковала город Гуляйполе Запорожской области. Под завалами могут быть люди.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Запорожской ОГА Ивана Федорова.

Так, россияне по меньшей мере трижды ударили авиабомбами по прифронтовому городу.

"Разрушены здания. Предварительно, под завалами могут находиться люди", - отметил глава ОГА.

На месте попаданий специалисты ГСЧС проводят аварийно-спасательные работы.

Атаки авиабомбами

Российские войска постоянно атакуют Украину авиабомбами. В частности, российские войска атаковали Константиновку авиабомбами 26 февраля. Погибли пять человек, 11 были ранены.

Кроме того, оккупанты сбросили две управляемые авиабомбы на поселок Золочев в Харьковской области 26 февраля. Десятки частных домов подверглись разрушениям, три человека пострадали.

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