Росіяни скидають на Чернігівщині та Сумщині "небезпечні гроші": що робити мешканцям

Підроблені гроші виявили вранці у двох районах Сумщини - зокрема в Сумах, Глухові та Шостці.

На банкнотах - написи ворожого змісту. Зокрема:

заклики здавати координати українських позицій;

пропозиції наводити вогонь за винагороду;

заклики до повалення чинної влади.

QR-коди на купюрах ведуть на ворожі ресурси. Виявлені предмети вилучені для експертизи, інформацію підтвердили в поліції.

Фото: окупанти розповсюджують на півночі України небезпечні фейки (t.me/hryhorov_oleg)

Що робити, якщо знайшли такі гроші

Поліція та влада закликають не торкатися купюр і не сканувати QR-коди. Якщо побачили підозрілі предмети - одразу телефонуйте до поліції або ДСНС.

Фото: РФ вигадала нову провокацію на Сумщині (facebook.com/HlukhivRadaGovUA)

Росіяни системно використовують безпілотники не лише для ударів, а й для скидання підозрілих предметів. Цього разу - чергова спроба провокації та інформаційного впливу на місцеве населення, каже місцева влада.

Оновлено о 13:30. Також такі ж фальшивки знайшли на Чернігівщині, повідомляє місцева влада.

"Увага! Це — не гроші. Це небезпека! Сьогодні зранку у Сновську ворожий безпілотник розкидав листівки у вигляді грошових купюр із нанесеним QR-кодом", - йдеться у повідомленні.

Він порадив не підходити до таких "подарунків" і не чіпати їх.