Росіяни скаржаться на затримки зарплат на тлі "військового" зростання економіки

Росіяни масово скаржаться на порушення трудових прав. За даними "Роструда", кількість звернень на початок грудня перевищила 70 тисяч, що у півтора раза більше, ніж торік.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу зовнішньої розвідки України.
Найбільше скаржаться на затримки зарплат – на початок грудня зафіксовано понад 26 тисяч скарг, що на 60% більше, ніж рік тому. Паралельно на 33% зросла кількість заяв про незаконні звільнення.
Попри офіційні звіти "Росстату" про економічне зростання, його структура свідчить про критичну залежність від військово-промислового комплексу. Дві третини приросту ВВП цього року забезпечив сектор оборонного виробництва, який працює у тризмінному режимі, повідомляють аналітики Служби зовнішньої розвідки.
Водночас корпоративні прибутки за три квартали 2025 року скоротилися на 7,7 %. Це посилює ризики несвоєчасних виплат зарплат, що тягне за собою зростання кредитної заборгованості, проблеми в банківському секторі та загрозу масштабнішої економічної кризи.
"Така динаміка підкреслює, що формальне зростання ВВП в Росії дедалі більше базується на військових витратах, тоді як соціально-економічні показники демонструють поглиблення кризи", - ідеться в повідомленні СЗРУ.
Нагадаємо, раніше СЗРУ повідомляла, що зарплати в'язнів у Росії перевищують доходи вчителів.
У розвідці поінформували, що у 2019 році засуджені в середньому отримували 14,7 тисяч рублів, а у 2025 році рівень доходів сягнув 33 тисяч. Тобто, відбулося зростання на 25%. Для порівняння: у 73 регіонах учителі отримують менше мінімального рівня оплати праці у 22 440 рублів.
У СЗРУ зазначили, що шкільна система РФ потерпає від дефіциту понад 250 тисяч педагогів. Зокрема, третина вчителів вже старші за 50 років, а молоді спеціалісти припиняють співпрацю через низьку заробітну плату та перенавантаження. Таким чином, освітня інфраструктура в РФ деградує, а статус учителя знецінюється.
Також згідно зі звітом ISW, в РФ фіксуються зниження кількості добровольців на війну проти України. Це у свою чергу, свідчить про втрату ефективності методу Кремля з поповнення армії через високі фінансові стимули.