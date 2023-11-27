Росіяни скаржаться на вразливість ліній зв'язку на лівому березі Херсонської області, - ISW

Російські сили скаржаться на вразливість російських наземних ліній зв’язку (GLOC) на східному (лівому) березі Херсонської області на тлі постійних скарг на слабкі можливості Росії на цих позиціях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

Російський військовий блогер 26 листопада заявив, що особовий склад російської 70-ї мотострілецької дивізії (щойно сформованої 18-ї загальновійськової армії) часто пише йому зі скаргами на вразливість російської матеріально-технічної бази на східному березі Херсонської області біля Кринок та удари українських безпілотників.

Він також погодився з попередніми заявами іншого російського "воєнкора" про те, що російські сили в цьому районі мають проблеми з координацією підрозділів, а також з недбалістю командирів на рівні роти та батальйону.

Військовий блогер запропонував російським військам під Кринками створити окрему протипілотну роту з особового складу окремого розвідувального батальйону 70-ї мотострілецької дивізії для захисту російських GLOC.

"Російські GLOC на лівому березі Херсонської області, такі як траса E58 Антонівка-Сахи (приблизно 5-8 км від річки Дніпро), розташовані поблизу берегової лінії річки Дніпро, що робить їх уразливими для українських ударів", - пише ISW.

Раніше ISW повідомляв, що російські військові блогери неодноразово скаржилися на стан військ поблизу Кринок, які страждають від проблем, таких як недостатня вогнева підтримка, координація підрозділів, радіоелектронна боротьба (РЕБ), контрбатарейна боротьба та протиповітряна оборона.

Російські джерела постійно стверджували, що російські війська не в змозі витіснити українські війська з Кринок і що українські війська наразі не в змозі зробити значний оперативний прогрес у районі східного берега.

Ситуація на лівому березі Херсонської області

Нагадаємо, що 17 листопада, українські військові заявили, що провели серію успішних дій на лівому березі Дніпра у Херсонській області. ЗСУ вдалося закріпитися на кількох плацдармах.

У Генштабі пояснили, що ЗСУ хочуть відтіснити російських окупантів від правого берега Дніпра. Це дозволить зменшити обстріли цивільних.

Речниця Сил оборони півдня Наталія Гуменюк наголошувала, що робота на лівому березі триває. За її словами, робота ускладнюється через погану погоду.

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