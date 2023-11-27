Россияне жалуются на уязвимость линий связи на левом берегу Херсонской области, - ISW

Российские силы жалуются на уязвимость российских наземных линий связи (GLOC) на восточном (левом) берегу Херсонской области на фоне постоянных жалоб о слабых возможностях России на этих позициях.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

Российский военный блоггер 26 ноября заявил, что личный состав российской 70-й мотострелковой дивизии (только сформированной 18-й общевойсковой армии) часто пишет ему с жалобами на уязвимость российской материально-технической базы на восточном берегу Херсонской области возле Крынок и удары украинских беспилотников.

Он также согласился с предварительными заявлениями другого российского "военкора" о том, что у российских сил в этом районе есть проблемы с координацией подразделений, а также с небрежностью командиров на уровне роты и батальона.

Военный блоггер предложил российским войскам под Крынки создать отдельную противопилотную роту из личного состава отдельного разведывательного батальона 70-й мотострелковой дивизии для защиты российских GLOC.

"Российские GLOC на левом берегу Херсонской области, такие как трасса E58 Антоновка-Сахи (примерно 5-8 км от реки Днепр), расположены вблизи береговой линии реки Днепр, что делает их уязвимыми для украинских ударов", - пишет ISW.

Ранее ISW сообщал, что российские военные блоггеры неоднократно жаловались на состояние войск вблизи Кринок, страдающих проблемами, такими как недостаточная огневая поддержка, координация подразделений, радиоэлектронная борьба (РЭБ), контрбатарейная борьба и противовоздушная оборона.

Российские источники постоянно утверждали, что российские войска не в состоянии вытеснить украинские войска из Крынок и что украинские войска пока не в состоянии сделать значительный оперативный прогресс в районе восточного берега.

Ситуация на левом берегу Херсонской области

Напомним, что 17 ноября украинские военные заявили, что провели серию успешных действий на левом берегу Днепра в Херсонской области. ВСУ удалось закрепиться на нескольких плацдармах.

В Генштабе объяснили, что ВСУ хотят оттеснить российских окупантов от правого берега Днепра. Это позволит уменьшить обстрелы гражданских.

Спикер обороны юга Наталья Гуменюк отмечала, что работа на левом берегу продолжается. По ее словам, работа усложняется из-за плохой погоды.

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