Росіяни скаржаться на масовану атаку безпілотників на Курськ та область

Атаки дронів у Росії

Нагадаємо, 22 липня безпілотники атакували російське місто Ахтубінськ Астраханської області. Серед іншого, було зафіксовано "приліт" на території військової частини.

Того ж дня у російському місті Туапсе прогриміло близько п'яти вибухів з боку місцевої нафтобази.

Також Сили оборони України 23 липня завдали суттєвих пошкоджень російському парому "Славянин" в порту "Кавказ", що у Краснодарському краї.

До того ж вчора повідомлялось про ймовірну атаку безпілотників на Севастополь, Керч та Джанкой. Там лунали вибухи.

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