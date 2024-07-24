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Удар по військовій частині. ЗМІ розповіли про нещодавню атаку дронів у Ахтубінську

Середа 24 липня 2024 01:51
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Удар по військовій частині. ЗМІ розповіли про нещодавню атаку дронів у Ахтубінську Ілюстративне фото: в Ахтубінську в РФ були вибухи через атаку дронів (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

Російське місто Ахтубінськ Астраханської області зазнало дронової атаки ще два дні тому, 22 липня. Серед іншого, фіксувався "приліт" на території військової частини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російське видання ASTRA.

За даними росЗМІ, це сталося у минулий понеділок вранці.

Стверджується, що в районі міста бачили нібито три українські безпілотники.

Джерело Astra розповіло, що:

  • один дрон уразив територію російської військової частини,
  • другий БПЛА впав на нежитлову будівлю у місті,
  • а третій - вибухнув у степу.

Також російське видання пише, що внаслідок події начебто обійшлось без постраждалих та наслідків для техніки у російській військовій частині в цьому місті.

Вибухи в Ахтубінську

Варто зазначити, що про якісь атаки безпілотників по цьому населеному пункті РФ 22 липня раніше інформація не з'являлася. Проте загалом в Ахтубінську, де розташовані аеродром та льотний випробувальний центр ім. Чкалова, відбуваються вибухи через "нальоти" дронів не вперше.

Так, ще 9 червня в ГУР Міноборони України розповіли про ураження літака Су-57 на аеродромі "Ахтубінск".

Додамо, пізніше в українській військовій розвідці дізнались реакцію Кремля на ураження Су-57. За словами розвідників, Кремль та особисто диктатор Володимир Путін дуже гаряче та відчутно відреагували на ураження винищувача Су-57.

Також нещодавно джерело РБК-Україна повідомило, що у ніч проти 9 липня українські дрони відпрацювали по військовому аеродрому Ахтубінськ в Астраханській області. Крім того - по НПЗ в Калачі-на-Дону у Волгоградській області, та електропідстанції 500 в Ростовській області РФ. І що це була спільна операція СБУ та ГУР.

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