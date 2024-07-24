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Россияне жалуются на массированную атаку беспилотников на Курск и область

Курская область, Россия, Среда 24 июля 2024 23:13
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Россияне жалуются на массированную атаку беспилотников на Курск и область Иллюстративное фото: МЧС России (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Россияне заявили о массированной атаке беспилотников на Курск и область вечером 24 июля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские Telegram-каналы.

Как сообщают в сети, в Курске раздаются громкие взрывы. Местные жители якобы обнаружили горящие обломки дронов в Курском районе.

Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Алексей Смирнов заявил, что противовоздушная оборона уже якобы сбила 12 беспилотников в небе над Курском.

В атаке традиционно обвиняют Украину.

Атаки дронов в России

Напомним, 22 июля беспилотники атаковали российский город Ахтубинск Астраханской области. Среди прочего был зафиксирован "прилет" на территории воинской части.

В тот же день в российском городе Туапсе прогремело около пяти взрывов со стороны местной нефтебазы.

Также Силы обороны Украины 23 июля нанесли существенные повреждения российскому парому "Славянин" в порту "Кавказ" в Краснодарском крае.

К тому же вчера сообщалось о возможной атаке беспилотников на Севастополь, Керчь и Джанкой. Там раздавались взрывы.

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