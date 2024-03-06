Росіяни шукають донощиків на окупованих територіях, - ЦНС
Росіяни на тимчасово окупованих територіях намагаються знайти українців, які надають інформацію Силам оборони України про дислокацію та переміщення армії РФ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт Центру національного спротиву.
Задля цього вони обіцяють винагороду тим, хто повідомляє в Російську визвольну армію про українців, які реєструють рух російської техніки. Однак ворог ігнорує той факт, що є лише тимчасовим окупантом, і більшість українців продовжує повідомляти про їхнє розташування.
"Незважаючи на глушіння зв'язку, рейди та спроби підкупу, росіяни не зможуть сховатися на нашій землі. Завдяки інформації та сучасній зброї, окупанти зустрінуть на Україні лише смерть", - йдеться у повідомленні.
Крім того, ЦНС закликає українців на тимчасово окупованих територіях і надалі повідомляти про рух ворога через Telegram-бот.
Нагадаємо, представники російських окупаційних адміністрацій в Україні, вживають необхідних заходів для зменшення негативних наслідків агресії РФ під час так званих виборів. За інформацією українського підпілля, російське керівництво вимагає від представників РОА забезпечити максимальну підтримку Путіну серед місцевої молоді, не допускаючи показника підтримки нижче 72%.
Зараз на окупованих територіях активно поширюються наративи, що містять спотворену інформацію про Україну та наміри країн Заходу зменшити російський вплив на міжнародній арені.
Центр національного спротиву закликає державних службовців РФ відмовитися від своїх обов'язків та покинути територію України, щоб уникнути кримінальної відповідальності або загибелі.
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