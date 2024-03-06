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Россияне ищут доносчиков на оккупированных территориях, - ЦНС

Среда 06 марта 2024 08:34
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Россияне ищут доносчиков на оккупированных территориях, - ЦНС Фото: россияне ищут доносчиков на оккупированных территориях (Getty Images)
Автор: Ксения Вертебная

Россияне на временно оккупированных территориях пытаются найти украинцев, предоставляющих информацию Силам обороны Украины о дислокации и перемещении армии РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт Центра Национального Сопротивления.

Для этого они обещают вознаграждение тем, кто сообщает в Российскую освободительную армию об украинцах, регистрирующих движение российской техники. Однако враг игнорирует тот факт, что является лишь временным оккупантом и большинство украинцев продолжает сообщать об их расположении.

"Несмотря на глушение связи, рейды и попытки подкупа, россияне не смогут укрыться на нашей земле. Благодаря информации и современному оружию, оккупанты встретят на Украине только смерть", - говорится в сообщении.

Кроме того, ЦНС призывает украинцев на временно оккупированных территориях и дальше сообщать о движении врага через Telegram-бот .

Напомним, представители российских оккупационных администраций в Украине принимают необходимые меры для уменьшения негативных последствий агрессии РФ во время так называемых выборов . По информации украинского подполья, российское руководство требует от представителей РОА обеспечить максимальную поддержку Путину среди местной молодежи, не допуская показателя поддержки ниже 72%.

Сейчас на оккупированных территориях активно распространяются нарративы, содержащие обезображенную информацию об Украине и намерения стран Запада уменьшить российское влияние на международной арене.

Центр национального сопротивления призывает государственных служащих РФ отказаться от своих обязанностей и покинуть территорию Украины во избежание уголовной ответственности или гибели.

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