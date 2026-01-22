ua en ru
Росіяни штурмують Покровськ та Гуляйполе: Генштаб оновив карти боїв

Четвер 22 січня 2026 08:28
Росіяни штурмують Покровськ та Гуляйполе: Генштаб оновив карти боїв Фото: Генштаб розповів про ситуацію на фронті (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Протягом минулої доби, 21 січня, на фронті відбулося 154 бойові зіткнення. Російські окупанти найбільш активно штурмували на Покровському та Гуляйпільському напрямках.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на зведення Генерального штабу ЗСУ.

За даними Генштабу, вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах двох ракетних та 84 авіаційних ударів, застосувавши дві ракети та скинувши 197 керованих авіаційних бомб.

Крім цього, залучили для ураження 6183 дронів-камікадзе та здійснили 3552 обстріли позицій наших військ і населених пунктів, зокрема 21 - з реактивних систем залпового вогню.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема по районах населених пунктів Великомихайлівка, Коломійці Дніпропетровської області; Тернувате, Верхня Терса, Залізничне, Воздвижівка, Юльївка, Розумівка, Гуляйполе, Гуляйпільське Запорізької області; Садове Херсонської області.

Авіація та ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили чотири райони зосередження особового складу та техніки противника, засіб протиповітряної оборони, один пункт управління противника.

Ситуація на напрямках

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби противник здійснив 72 обстріли населених пунктів та позицій наших військ.

Росіяни штурмують Покровськ та Гуляйполе: Генштаб оновив карти боїв

На Південно-Слобожанському напрямку наші війська зупинили сім атак противника у районі населеного пункту Дворічанське та у бік Ізбицького, Графського, Круглого, Кутьківки.

Росіяни штурмують Покровськ та Гуляйполе: Генштаб оновив карти боїв

На Куп’янському напрямку вчора відбулося вісім атак загарбників. Наші оборонці відбили штурмові дії противника в бік населених пунктів Петропавлівка, Піщане, Курилівка, Богуславка.

Росіяни штурмують Покровськ та Гуляйполе: Генштаб оновив карти боїв

На Лиманському напрямку ворог атакував сім разів, намагаючись вклинитися в нашу оборону у районах населених пунктів Новомихайлівка, Дробишеве, Ямпіль та у бік Діброви, Лиману й Новосергіївки.

Росіяни штурмують Покровськ та Гуляйполе: Генштаб оновив карти боїв

На Слов’янському напрямку Сили оборони відбили дві атаки противника у районі населеного пункту Дронівка.

Росіяни штурмують Покровськ та Гуляйполе: Генштаб оновив карти боїв

На Краматорському напрямку українські підрозділи відбили атаку противника у районі Ступочок.

Росіяни штурмують Покровськ та Гуляйполе: Генштаб оновив карти боїв

На Костянтинівському напрямку противник здійснив десять атак у районах населених пунктів Плещіївка, Щербинівка, Софіївка та у бік Костянтинівки й Іванопілля.

Росіяни штурмують Покровськ та Гуляйполе: Генштаб оновив карти боїв

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 38 штурмових дій агресора у районах населених пунктів Родинське, Мирноград, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке, Філія та у бік Білицького, Іванівки, Сергіївки й Новопідгороднього.

Росіяни штурмують Покровськ та Гуляйполе: Генштаб оновив карти боїв

На Олександрівському напрямку противник вчора здійснив вісім атак, у районах населених пунктів Злагода, Єгорівка та у бік Соснівки й Нового Запоріжжя.

Росіяни штурмують Покровськ та Гуляйполе: Генштаб оновив карти боїв

На Гуляйпільському напрямку Сили оборони відбили 36 атак росіян у районах Гуляйполя, Солодкого та у бік Добропілля, Зеленого, Прилук, Варварівки й Святопетрівки.

Росіяни штурмують Покровськ та Гуляйполе: Генштаб оновив карти боїв

На Оріхівському напрямку боєзіткнень не зафіксовано.

Росіяни штурмують Покровськ та Гуляйполе: Генштаб оновив карти боїв

На Придніпровському напрямку противник двічі безрезультатно намагався покращити своє положення.

Росіяни штурмують Покровськ та Гуляйполе: Генштаб оновив карти боїв

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Втрати Росії у війні

За даними Генштабу, від початку повномасштабної війни Росія втратила орієнтовно 1 230 810 військових.

Зокрема, минулої доби втрати російських загарбників склали 1070 осіб.

Також українські воїни знешкодили дев’ять танків, п’ять бойових броньованих машин, 53 артилерійських системи, дві реактивні системи залпового вогню, три засоби протиповітряної оборони, 669 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 178 одиниць автомобільної техніки.

