Россияне штурмуют Покровск и Гуляйполе: Генштаб обновил карты боев
За прошедшие сутки, 21 января, на фронте произошло 154 боевых столкновения. Российские оккупанты наиболее активно штурмовали на Покровском и Гуляйпольском направлениях.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генерального штаба ВСУ.
По данным Генштаба, вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам два ракетных и 84 авиационных удара, применив две ракеты и сбросив 197 управляемых авиационных бомб.
Кроме этого, привлекли для поражения 6183 дронов-камикадзе и осуществили 3552 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе 21 - из реактивных систем залпового огня.
Агрессор наносил авиаудары, в частности по районам населенных пунктов Великомихайловка, Коломийцы Днепропетровской области; Терноватое, Верхняя Терса, Железнодорожное, Воздвижовка, Юльевка, Разумовка, Гуляйполе, Гуляйпольское Запорожской области; Садовое Херсонской области.
Авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили четыре района сосредоточения личного состава и техники противника, средство противовоздушной обороны, один пункт управления противника.
Ситуация на направлениях
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки противник совершил 72 обстрела населенных пунктов и позиций наших войск.
На Южно-Слобожанском направлении наши войска остановили семь атак противника в районе населенного пункта Двуречанское и в сторону Избицкого, Графского, Круглого, Кутьковки.
На Купянском направлении вчера состоялось восемь атак захватчиков. Наши защитники отбили штурмовые действия противника в сторону населенных пунктов Петропавловка, Песчаное, Куриловка, Богуславка.
На Лиманском направлении враг атаковал семь раз, пытаясь вклиниться в нашу оборону в районах населенных пунктов Новомихайловка, Дробышево, Ямполь и в сторону Дибровы, Лимана и Новосергиевки.
На Славянском направлении Силы обороны отбили две атаки противника в районе населенного пункта Дроновка.
На Краматорском направлении украинские подразделения отбили атаку противника в районе Ступочек.
На Константиновском направлении противник совершил десять атак в районах населенных пунктов Плещеевка, Щербиновка, Софиевка и в сторону Константиновки и Иванополье.
На Покровском направлении наши защитники остановили 38 штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов Родинское, Мирноград, Покровск, Котлино, Удачное, Молодецкое, Филиал и в сторону Белицкого, Ивановки, Сергеевки и Новоподгороднего.
На Александровском направлении противник вчера совершил восемь атак, в районах населенных пунктов Злагода, Егоровка и в сторону Сосновки и Нового Запорожья.
На Гуляйпольском направлении Силы обороны отбили 36 атак россиян в районах Гуляйполя, Сладкого и в сторону Доброполья, Зеленого, Прилук, Варваровки и Святопетровки.
На Ореховском направлении боестолкновений не зафиксировано.
На Приднепровском направлении противник дважды безрезультатно пытался улучшить свое положение.
На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.
Потери России в войне
По данным Генштаба, с начала полномасштабной войны Россия потеряла ориентировочно 1 230 810 военных.
В частности, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1070 человек.
Также украинские воины обезвредили девять танков, пять боевых бронированных машин, 53 артиллерийских системы, две реактивные системы залпового огня, три средства противовоздушной обороны, 669 беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня, 178 единиц автомобильной техники.