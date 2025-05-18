Росіяни штурмують на мотоциклах під Торецьком: у ЗСУ пояснили "античну логіку" атак

Росіяни атакують під Торецьком, використовуючи мотоцикли для швидких маневрів. У ЗСУ пояснили тактику ворога як "античну логіку" для мінімізації втрат.
Як повідомляє РБК-Україна, про це розповів оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Віктор Трегубов на телемарафоні.
Російські війська активно застосовують мотоцикли під час атак у районі Торецька на Донеччині, щоб проривати українську оборону.
За його словами, логіка таких дій - давня, ще з античних часів: використовувати швидкі мобільні засоби для ударів на флангах.
"Це фактично ще з часів античності була така логіка. Береш щось швидкісне - або коня, або колісницю - і намагаєшся (задіяти, - ред.) на фланзі", - сказав він.
У сучасному контексті - це мотоцикли, якими російські військові намагаються прориватися на стиках зон контролю підрозділів, де найменше спостереження.
"Мотоцикл як засіб доставки допомагає швидко подолати так звану kill-zone, простір, який пробивається і прострілюється дронами. І більш того, якщо порівнювати з бронетехнікою, то якщо і прилетить дрон, то він знищить не 10 осіб в одному БТР, а одну особу на мотоциклі", - пояснив Трегубов.
Тактика використання мотоциклів дозволяє окупантам швидко пробиватися на другу лінію оборони й закріплюватися, очікуючи підкріплення.
Українські сили продовжують відбивати атаки в цьому напрямку.
Нагадаємо, ще у березні ми повідомляли, що російські війська на одному з напрямків фронту кинули в атаку 40 мотоциклів. Окупанти за зиму почати активніше використовувати на передовій такий транспорт.
ЗСУ зупинили спробу прориву росіян на мотоциклах під Краматорськом. Оператори дронів знищили 18 мотоциклістів.
Також, українські дрони зупинили штурм окупантів, які намагалися на мотоциклах дістатися позицій ЗСУ на Торецькому напрямку. Щоб росіяни не повторили спроби, українські бійці знищили мототехніку ворога.
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