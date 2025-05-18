Россияне штурмуют на мотоциклах под Торецком: в ВСУ объяснили "античную логику" атак

Российские войска активно применяют мотоциклы во время атак в районе Торецка в Донецкой области, чтобы прорывать украинскую оборону.

По его словам, логика таких действий - древняя, еще с античных времен: использовать быстрые мобильные средства для ударов на флангах.

"Это фактически еще со времен античности была такая логика. Берешь что-то скоростное - или коня, или колесницу - и пытаешься (задействовать, - ред.) на фланге", - сказал он.

В современном контексте - это мотоциклы, которыми российские военные пытаются прорываться на стыках зон контроля подразделений, где меньше всего наблюдения.

"Мотоцикл как средство доставки помогает быстро преодолеть так называемую kill-zone, пространство, которое пробивается и простреливается дронами. И более того, если сравнивать с бронетехникой, то если и прилетит дрон, то он уничтожит не 10 человек в одном БТР, а одного человека на мотоцикле", - пояснил Трегубов.

Тактика использования мотоциклов позволяет оккупантам быстро пробиваться на вторую линию обороны и закрепляться, ожидая подкрепления.

Украинские силы продолжают отражать атаки в этом направлении.