Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні

Росіяни щодня скидають по 8 мін з одного "Шахеда": Флеш показав фото та відео

13:40 29.03.2026 Нд
1 хв
Де вони розміщені?
aimg Тетяна Степанова
Фото: росіяни щодня скидають по 8 мін з одного "Шахеда" (Getty Images)

Російські окупанти щодня скидають по Україні вісім мін з одного ударного дрона "Шахед". Вони розміщені під крилами безпілотників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника міністра оборони України Сергія "Флеша" Бескрестнова в Telegram.

"Щодня з частини "Шахедів" скидають міни. По 8 штук з одного "Шахеда". Міни розміщені в круглих контейнерах під крилами", - повідомив Флеш.

На відео зафіксовано скидання за 50 кілометрів від кордону.

"Снігу вже немає, і міни будуть добре видні на землі. Категорично заборонено наближатися до них пішки чи на автомобілі. Як завжди, прошу обов’язково розповісти про це дітям", - наголосив радник міністра.

Росія модернізує дрони

Нагадаємо, раніше Силам оборони вдалося збити новий рідкісний безпілотник росіян "Клин". В ньому встановлений сучасний акумулятор нової технології Li-AFB.

Також Флеш повідомляв, що росіяни почали встановлювати на свої ударні дрони "Молнія" МЕШ-модем. Він такий самий, як на дронах "Шахед", "Гербера" і "Куб", але менший.

У вересні 2025 року стало відомо, що на уламках одного з "Шахедів" вперше було зафіксовано комплект обладнання для перетворення дрона в FPV-формат.

