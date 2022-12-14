Росіяни шантажують працівників ЗАЕС через небажання підписувати контракт: подробиці

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Енергоатома.

Цього ж разу росіяни вигадали нову жалюгідну казку про те, що нібито з 1 січня 2023 року Енергоатом припинить нараховувати працівникам зарплатню. Також це торкнеться й тих, хто не може потрапити на робочі місця через перешкоджання рашистами.

"Ці твердження – чергова безсоромна брехня рашистів! Енергоатом продовжує гарантувати працівникам ЗАЕС виплату заробітної плати й усіх передбачених колективним договором компенсацій", - пише пресслужба.

Також зазначається, що з 1 січня Енергоатом збільшує з 20% до 50% надбавку до посадових окладів персоналу ЗАЕС, які й надалі зберігаються вірність Україні.