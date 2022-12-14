Россияне шантажируют работников ЗАЭС из-за нежелания подписывать контракт: подробности

Российские оккупанты продолжают давить на работников ЗАЭС заставляя их подписывать контракты с фейковыми предприятиями "Росатома".
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Энергоатома.
На этот раз россияне придумали новую жалкую сказку о том, что якобы с 1 января 2023 года Энергоатом перестанет начислять работникам зарплату. Также это коснется и тех, кто не может попасть на рабочие места из-за препятствия решистами.
"Эти утверждения - очередная беззастенчивая ложь рашистов! Энергоатом продолжает гарантировать работникам ЗАЭС выплату заработной платы и всех предусмотренных коллективным договором компенсаций", - пишет пресс-служба.
Также отмечается, что с 1 января Энергоатом увеличивает с 20% до 50% надбавку к должностным окладам персонала ЗАЭС, которые и дальше сохраняются верность Украине.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что МАГАТЭ в ближайшее время собирается направить постоянные миссии на все атомные станции в Украине.
Тем временем российские оккупанты усилили пытки в отношении украинских работников на ЗАЭС.
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