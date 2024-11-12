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Россияне "Шахедами" ударили по объектам критической инфраструктуры в Сумской области

Сумская область, Вторник 12 ноября 2024 22:22
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Россияне "Шахедами" ударили по объектам критической инфраструктуры в Сумской области Фото: россияне "Шахедами" ударили по объектам критической инфраструктуры в Сумской области (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Российские войска вечером 12 ноября ударили дронами "Шахед" по объектам критической инфраструктуры Шосткинского общества в Сумской области. В результате атаки город Шостка остался без теплоснабжения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Сумской ОВА.

"Сегодня, 12 ноября враг нанес авиационный удар по объектам критической инфраструктуры Шосткинского общества, применив БПЛА типа "Шахед", - сообщили в ОВА.

В частности, отсутствует теплоснабжение в городе Шостка.

На месте работают аварийно-спасательные службы. Последствия атаки уточняются.

В ОВА также отметили, что в настоящее время применяются меры оперативного реагирования для скорейшего возобновления подачи тепла.

Обстрел Украины 12 ноября

Напомним, в ночь на 12 ноября Россия запустила против Украины 110 ударных беспилотников типа Shahed, а также две ракеты. Силам ПВО удалось уничтожить 46 дронов.

Также сегодня днем россияне атаковали Салтовский район Харькова ударным беспилотником. В результате удара пострадали две женщины.

Позже оккупанты снова нанесли удар по Харькову. Дрон попал в многоэтажку в Слободском районе. Пострадала одна женщина.

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