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Россияне из РСЗО обстреляли Херсонскую область: есть погибший и раненая

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Херсонская область, Суббота 29 апреля 2023 15:22
Россияне из РСЗО обстреляли Херсонскую область: есть погибший и раненая Фото: Обстрел Херсонской области (facebook.com/pho.gov.ua)
Автор: Дмитрий Браславский

В субботу, 29 апреля, российские войска обстреляли Херсонскую область из РСЗО. В результате вражеской атаки погиб мужчина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Херсонскую областную прокуратуру.

"По данным следствия, 29.04.2023, около 10:00 российская армия в очередной раз обстреляла населенный пункт Белозерской общины Херсонской области", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате обстрела погиб мужчина. Еще одна женщина получила травмы, она госпитализирована.

"Повреждены частные дома. По предварительным данным, враг атаковал село с РСЗО. Проводятся первоочередные меры по фиксированию преступления", - добавили в прокуратуре.

Напомним, что вечером пятницы, 28 апреля, россияне обстреляли Белозерку Херсонской области. Из-за атаки один человек погиб, три получили ранения.

Напомним, что российские оккупанты нанесли удар по жилому кварталу Херсона. В результате обстрела погиб 42-летний мужчина.

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