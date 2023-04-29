Россияне из РСЗО обстреляли Херсонскую область: есть погибший и раненая

В субботу, 29 апреля, российские войска обстреляли Херсонскую область из РСЗО. В результате вражеской атаки погиб мужчина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Херсонскую областную прокуратуру.

"По данным следствия, 29.04.2023, около 10:00 российская армия в очередной раз обстреляла населенный пункт Белозерской общины Херсонской области", - говорится в сообщении. Отмечается, что в результате обстрела погиб мужчина. Еще одна женщина получила травмы, она госпитализирована. "Повреждены частные дома. По предварительным данным, враг атаковал село с РСЗО. Проводятся первоочередные меры по фиксированию преступления", - добавили в прокуратуре.