Росіяни ввечері п'ятниці обстріляли Білозерку. Є загибла та поранені

Ввечері п'ятниці, 28 квітня, росіяни обстріляли Білозерку Херсонської області. Через атаку одна людина загинула, три отримали поранення

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Херсонську ОВА.

Попередньо відомо що ворог вдарив по території місцевої лікарні.В результаті в одному з відділень повибивало вікна. Також пошкоджено декілька приватних будинків. На місцях влучань снарядів виникли пожежі.

"На жаль, одна людина загинула. Тіло 57-річної жінки без ознак життя знайшли під завалами власного будинку після ліквідації пожежі. Ще троє осіб дістали поранення. Двом людям допомогу надали на місці медики, ще одного чоловіка з осколковими пораненнями шпиталізували", - сказано в повідомленні.