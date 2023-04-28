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Росіяни ввечері п'ятниці обстріляли Білозерку. Є загибла та поранені

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Україна, П'ятниця 28 квітня 2023 23:00
Росіяни ввечері п'ятниці обстріляли Білозерку. Є загибла та поранені Фото: росіяни обстріляли Білозерку 28 квітня (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Ввечері п'ятниці, 28 квітня, росіяни обстріляли Білозерку Херсонської області. Через атаку одна людина загинула, три отримали поранення

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Херсонську ОВА.

Попередньо відомо що ворог вдарив по території місцевої лікарні.В результаті в одному з відділень повибивало вікна. Також пошкоджено декілька приватних будинків. На місцях влучань снарядів виникли пожежі.

"На жаль, одна людина загинула. Тіло 57-річної жінки без ознак життя знайшли під завалами власного будинку після ліквідації пожежі. Ще троє осіб дістали поранення. Двом людям допомогу надали на місці медики, ще одного чоловіка з осколковими пораненнями шпиталізували", - сказано в повідомленні.

Нагадаємо, що російські окупанти завдали удару по житловому кварталу Херсона. Внаслідок обстрілу загинув 42-річний чоловік.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що минулої доби ворог здійснив 65 обстрілів Херсонської області, випустивши 386 снарядів з важкої артилерії, БПЛА та авіації.

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