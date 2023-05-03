Росіяни з РСЗВ "Град" обстріляли Донецьку область: є загиблі та поранені

У середу, 3 травня, російська армія обстріляла населені пункти Донецької області та вбила двох людей. Ще дев'ять отримали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Донецької обласної прокуратури.

"3 травня 2023 року російські окупаційні війська обстріляли, ймовірно, зі ствольної артилерії, РСЗВ "Град" та мінометів, міста Авдіївку, Костянтинівку, Торецьк, Часів Яр, с. Зарічне Лиманської громади, смт Велику Новосілку та с. Новоукраїнку Волноваського району", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що внаслідок атаки окупантів загинули двоє чоловіків. Ще дев’ятеро людей – вісім чоловіків і жінка зазнали мінно-вибухових травм, осколкових поранень та інших тілесних ушкоджень різного ступеня тяжкості.

"Серед постраждалих - двоє працівників підприємства та батько із сином, які сиділи на лавці біля свого будинку, коли російський снаряд влучив поряд з ними у присадибну ділянку", - додали у прокуратурі.

Також у багатьох будинках вибиті вікна, розтрощені шибки й балкони, вогнем пошкоджені господарські споруди.