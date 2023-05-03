Кількість загиблих внаслідок атаки по Херсонській області зросла до 17

Кількість загиблих внаслідок атаки російських окупантів по Херсонській області 3 травня зросла до 17 людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника МВА Романа Мрочка .

Мрочко повідомив, що ще 45 людей отримали поранення внаслідок російських обстрілів, з них двоє дітей.

Обстріл Херсонської області

Росіяни сьогодні обстріляли гіпермаркет у Херсоні. Вони також вразили залізничний вокзал, район супермаркету та дитячого садка.

Раніше повідомлялося, що через обстріл Херсона загинули 12 людей, ще 22 - отримали поранення.

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