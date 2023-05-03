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Росіяни обстріляли Нікополь: одна людина отримала поранення, пошкоджено будинки

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Нікополь, Середа 03 травня 2023 19:50
Росіяни обстріляли Нікополь: одна людина отримала поранення, пошкоджено будинки Фото: Обстріл Нікополя (t.me/NikopolOperativniy)
Автор: Дмитро Браславський

У середу, 3 травня, росіяни обстріляли Нікополь у Дніпропетровській області. Внаслідок ворожої атаки постраждала одна людина.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Нікопольського міського голови Олександра Саюка.

"Вранці російські війська здійснили обстріл Нікополя. На жаль 1 людину травмовано", - йдеться у повідомленні.

Голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук пояснив, що постраждалою є літня жінка і вона лікуватиметься вдома. Зазначається, що було пошкоджено 13 приватних житлових будинків, 9 господарчих споруд, будівлі медичної установи, 2 легкові автівки, 22 сонячні панелі.

"Знищено 2 господарчі споруди. Інформація ще уточнюється. Внаслідок обстрілу сталася пожежа, яку надзвичайники вже ліквідували. Пошкоджено лінії електропередач", - додав мер міста.

Росіяни сьогодні обстріляли гіпермаркет у Херсоні. Вони також вразили залізничний вокзал, район супермаркету та дитячого садка.

Кількість загиблих внаслідок атаки російських окупантів по Херсонській області 3 травня зросла до 17 людей.

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