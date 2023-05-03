Росіяни обстріляли Нікополь: одна людина отримала поранення, пошкоджено будинки

У середу, 3 травня, росіяни обстріляли Нікополь у Дніпропетровській області. Внаслідок ворожої атаки постраждала одна людина.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Нікопольського міського голови Олександра Саюка.