Россияне из РСЗО "Град" обстреляли Донецкую область: есть погибшие и раненые

В среду, 3 мая, российская армия обстреляла населенные пункты Донецкой области и убила двух человек. Еще девять получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Донецкой областной прокуратуры.

"3 мая 2023 года российские оккупационные войска обстреляли, вероятно, из ствольной артиллерии, РСЗО "Град" и минометов, города Авдеевку, Константиновку, Торецк, Часов Яр, с. Заречное Лиманской общины, пгт Великую Новоселку и с. Новоукраину", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате атаки оккупантов погибли двое мужчин. Еще девять человек – восемь мужчин и женщина получили минно-взрывные травмы, осколочные ранения и другие телесные повреждения различной степени тяжести.

"Среди пострадавших - два работника предприятия и отец с сыном, сидевшие на скамейке возле своего дома, когда российский снаряд попал рядом с ними в приусадебный участок", - добавили в прокуратуре.

Также во многих домах выбиты окна, разбиты стекла и балконы, огнем повреждены хозяйственные постройки.