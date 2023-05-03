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Россияне из РСЗО "Град" обстреляли Донецкую область: есть погибшие и раненые

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Донецкая область, Среда 03 мая 2023 21:30
Россияне из РСЗО "Град" обстреляли Донецкую область: есть погибшие и раненые Фото: Обстрел Донецкой области (facebook.com/don.gp.gov.ua)
Автор: Дмитрий Браславский

В среду, 3 мая, российская армия обстреляла населенные пункты Донецкой области и убила двух человек. Еще девять получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Донецкой областной прокуратуры.

"3 мая 2023 года российские оккупационные войска обстреляли, вероятно, из ствольной артиллерии, РСЗО "Град" и минометов, города Авдеевку, Константиновку, Торецк, Часов Яр, с. Заречное Лиманской общины, пгт Великую Новоселку и с. Новоукраину", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате атаки оккупантов погибли двое мужчин. Еще девять человек – восемь мужчин и женщина получили минно-взрывные травмы, осколочные ранения и другие телесные повреждения различной степени тяжести.

"Среди пострадавших - два работника предприятия и отец с сыном, сидевшие на скамейке возле своего дома, когда российский снаряд попал рядом с ними в приусадебный участок", - добавили в прокуратуре.

Также во многих домах выбиты окна, разбиты стекла и балконы, огнем повреждены хозяйственные постройки.

Россияне сегодня обстреляли гипермаркет в Херсоне. Они поразили железнодорожный вокзал, район супермаркета и детского сада.

Число погибших в результате атаки российских оккупантов по Херсонской области 3 мая возросло до 17 человек.

В среду 3 мая россияне обстреляли Никополь в Днепропетровской области. В результате вражеской атаки пострадал один человек.

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