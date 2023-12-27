Росіяни розстріляли українських військовополонених під Роботиним. Прокуратура розслідує

Що кажуть прокурори

Як повідомили у прес-службі, прокурори вже розпочали кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

За даними слідства, російські військовослужбовці грудні 2023 року під час бойового зіткнення з українськими бійцями поблизу населеного пункту Роботине Запорізької області взяли у полон трьох українських захисників.

"Через годину, у порушення ст. 3 Женевської конвенції про поводження з військовополоненими, окупанти їх розстріляли", - повідомили в ОГП.

Наразі досудове розслідування здійснюють слідчі Управління СБУ в Запорізькій області.

Що відомо про ролик із розстрілом, який поширюють в мережі

Нагадаємо, що сьогодні соціальними мережами поширився ролик на якому, як стверджується, російські військові розстріляли полонених українських бійців 117 ОМБр. Кадри можна побачити за посиланням.

Автор даного відео український боєць 24 ЗШБ "Айдар" Бунятов Станіслав. Зазначимо, що офіційного підтвердження, що йдеться саме про розстріл бійців 117-ї окремої механізованої бригади наразі немає.

Інші випадки розстрілу українських військовополонених

Зауважимо, що це черговий випадок грубого порушення країною-агресором міжнародного гуманітарного права щодо поводження з військовополоненими.

Оскільки вже не вперше траплялися випадки страти українських військовополонених російськими загарбниками. Так, протягом останнього місяця у мережі зʼявилося відео розстрілу російськими військовослужбовцями українських воїнів, які здавалися в полон.

Також зафіксовано використання українських військовополонених у якості "живого щита" на лінії зіткнення.

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