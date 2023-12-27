Россияне расстреляли украинских военнопленных под Работино. Прокуратура расследует

Что говорят прокуроры

Как сообщили в пресс-службе, прокуроры уже начали уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

По данным следствия, российские военнослужащие в декабре 2023 года во время боевого столкновения с украинскими бойцами вблизи населенного пункта Работино Запорожской области взяли в плен трех украинских защитников.

"Через час, в нарушение ст. 3 Женевской конвенции об обращении с военнопленными, оккупанты их расстреляли", - сообщили в ОГП.

В настоящее время досудебное расследование осуществляют следователи Управления СБУ в Запорожской области.

Что известно о ролике расстрела, который распространяют в сети

Напомним, что сегодня социальными сетями распространился ролик, на котором, как утверждается, российские военные расстреляли пленных украинских бойцов 117 ОМБр. Кадры можно увидеть по ссылке.

Автор данного видео украинский боец 24 ЗШБ "Айдар" Бунятов Станислав. Отметим, что официального подтверждения, что речь идет именно о расстреле бойцов 117-й отдельной механизированной бригады, пока нет.

Другие случаи расстрела украинских военнопленных

Отметим, что это очередной случай грубого нарушения страной-агрессором международного гуманитарного права по обращению с военнопленными.

Поскольку уже не первый раз происходили казни украинских военнопленных российскими захватчиками. Так, в течение последнего месяца в сети появилось видео расстрела российскими военнослужащими украинских воинов, которые сдавались в плен.

Также зафиксировано использование украинских военнопленных в качестве "живого щита" на линии столкновения.

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