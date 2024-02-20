Росіяни розстріляли полонених бійців ЗСУ поблизу Роботиного. Розпочато розслідування

Росіяни розстріляли українських військовополонених поблизу села Роботине Запорізької області. Правоохоронці розпочали розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генерального прокурора .

20 лютого в інтернеті було поширено відеозапис розстрілу військовослужбовцями армії РФ трьох українських захисників, узятих у полон.

Зазначається, що подія сталася 18 лютого 2024 року поблизу населеного пункту Роботине Запорізької області.

Розпочато розслідування

Вбивство військовополонених є грубим порушенням Женевських конвенцій і кваліфікується як тяжкий міжнародний злочин.

Фото: Розстріл полонених (facebook.com/pgo.gov.ua)

Розпочато кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством.

Досудове розслідування здійснюють слідчі Управління Служби безпеки України в Запорізькій області.

Розстріл полонених в Авдіївці

Раніше стало відомо, що російські військові розстріляли 6 полонених українських воїнів у процесі виходу з позиції "Зеніт", що в Авдіївці.

При цьому бригадний генерал, командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський заявляв, що Сили оборони відходять з позиції "Зеніт" на околиці Авдіївки.

За його словами, рішення відійти було ухвалено задля збереження особового складу та покращення оперативної обстановки.

Уповноважений із прав людини Дмитро Лубінець звернувся до Міжнародного комітету Червоного Хреста та ООН з вимогою провести розслідування обставини розстрілу військових, яких росіяни стратили під час виходу ЗСУ з Авдіївки.