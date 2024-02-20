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Россияне расстреляли пленных бойцов ВСУ вблизи Работино. Начато расследование

Работино, Вторник 20 февраля 2024 17:32
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Россияне расстреляли пленных бойцов ВСУ вблизи Работино. Начато расследование Архивное фото: Россияне расстреляли пленных бойцов ВСУ вблизи Работино (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Россияне расстреляли украинских военнопленных вблизи села Работино Запорожской области. Правоохранители начали расследование по факту нарушения законов и обычаев войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генерального прокурора.

20 февраля в интернете была распространена видеозапись расстрела военнослужащими армии РФ трех украинских защитников, взятых в плен.

Отмечается, что событие произошло 18 февраля 2024 года вблизи населенного пункта Работино Запорожской области.

Начато расследование

Убийство военнопленных является грубым нарушением Женевских конвенций и квалифицируется как тяжкое международное преступление.

Россияне расстреляли пленных бойцов ВСУ вблизи Работино. Начато расследование

Фото: Расстрел пленных (facebook.com/pgo.gov.ua)

Начато уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством.

Досудебное расследование осуществляют следователи Управления Службы безопасности Украины в Запорожской области.

Расстрел пленных в Авдеевке

Ранее стало известно, что российские военные расстреляли 6 пленных украинских воинов в процессе выхода из позиции "Зенит" в Авдеевке.

При этом бригадный генерал, командующий оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Александр Тарнавский заявлял, что Силы обороны отходят с позиции "Зенит" на окраине Авдеевки.

По его словам, решение отойти было принято для сохранения личного состава и улучшения оперативной обстановки.

Уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец обратился в Международный комитет Красного Креста и ООН с требованием провести расследование обстоятельств расстрела военных, которых россияне казнили при выходе ВСУ из Авдеевки.

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