Росіяни розстріляли пенсіонерку в окупованій частині Херсонської області

Російські солдати сьогодні, 24 квітня, розстріляли 65-річну жінку. Інцидент стався в окупованій частині Херсонської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Херсонську обласну прокуратуру в Telegram.

За інформацією слідства, в одному із населених пунктів Ювілейної громади Херсонського району окупанти прийшли у двір до 65-річної жінки та вимагали від неї гроші. Після того, як місцева мешканка їм відмовила, вони відкрили у її бік вогонь. Потім солдати країни-агресора намагалися підпалити будинок загиблої жінки. Українськими правоохоронцями розпочато досудове розслідування за фактом порушення звичаїв війни, а також умисного вбивства.