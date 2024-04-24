Россияне расстреляли пенсионерку в оккупированной части Херсонской области

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Херсонскую областную прокуратуру в Telegram .

По информации следствия, в одном из населенных пунктов Юбилейной общины Херсонского района оккупанты пришли во двор к 65-летней женщине и требовали от нее деньги. После того, как местная жительница им отказала, они открыли в ее сторону огонь.

Затем солдаты страны-агрессора пытались подпалить дом погибшей женщины.

Украинскими правоохранителями начато досудебное расследование по факту нарушения обычаев войны, а также умышленного убийства.