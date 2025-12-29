UA

Росіяни розстріляли двох полонених бійців ЗСУ на Донеччині

Автор: Наталія Кава

У Покровському районі Донецької області російські окупанти розстріляли двох полонених українських захисників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прокуратуру Донецької області.

Як повідомляє Донецька обласна прокуратура, злочин стався 27 грудня 2025 року під час штурму позицій ЗСУ в селі Шахове. За даними слідства, представники збройних сил РФ захопили в полон двох українських військовослужбовців, які виконували бойове завдання на одній із позицій.

Окупанти, погрожуючи вогнепальною зброєю, змусили одного з полонених частково роздягнутися, після чого розстріляли обох обеззброєних військових. Після вбивства загарбники зняли одяг із другого загиблого захисника.

"Умисне вбивство військовополонених є грубим порушенням Женевських конвенцій та кваліфікується як тяжкий міжнародний злочин", - зазначають у прокуратурі.

За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України - воєнний злочин, що спричинив загибель людини.

Наразі проводяться невідкладні слідчі дії для встановлення всіх обставин події та осіб, причетних до вчинення злочину. Досудове розслідування здійснюють слідчі Головного управління СБУ в Донецькій та Луганській областях.

Інші воєнні злочини росіян

Російські війська систематично порушують норми міжнародного гуманітарного права, вчиняючи воєнні злочини на території України.

Зокрема, 19 листопада в Покровському районі Донецької області поблизу селища Котлине окупанти розстріляли п’ятьох українських військовополонених. Захисники були роззброєні й лежали на землі обличчям донизу, коли один із російських військових відкрив по них прицільний вогонь з автомата.

Подібні злочини зафіксовані й у Запорізькій області. 15 листопада на околицях Затишшя загарбники вбили двох українських воїнів, а 16 листопада на Гуляйпільському напрямку російські сили знову скоїли розстріл полонених. Ще один такий випадок стався 14 листопада, коли окупанти стратили трьох захоплених українських бійців.

