Россияне расстреляли двух пленных бойцов ВСУ в Донецкой области

Как сообщает Донецкая областная прокуратура, преступление произошло 27 декабря 2025 года во время штурма позиций ВСУ в селе Шахово. По данным следствия, представители вооруженных сил РФ захватили в плен двух украинских военнослужащих, которые выполняли боевую задачу на одной из позиций.

Оккупанты, угрожая огнестрельным оружием, заставили одного из пленных частично раздеться, после чего расстреляли обоих обезоруженных военных. После убийства захватчики сняли одежду со второго погибшего защитника.

"Умышленное убийство военнопленных является грубым нарушением Женевских конвенций и квалифицируется как тяжкое международное преступление", - отмечают в прокуратуре.

Под процессуальным руководством Донецкой областной прокуратуры открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины - военное преступление, повлекшее гибель человека.

Проводятся неотложные следственные действия для установления всех обстоятельств происшествия и лиц, причастных к совершению преступления. Досудебное расследование осуществляют следователи Главного управления СБУ в Донецкой и Луганской областях.