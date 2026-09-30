Росіяни розробили пропагандистську методичку з фейками про Олешки

Російським військовим створили методичку, щоб змушувати місцевих в окупованих Олешках давати неправдиві свідчення про гуманітарну ситуацію та для дискредитації ЗСУ.
Про це РБК-Україна розповіли джерела у Силах оборони, показавши відповідні документи.
РБК-Україна вдалося ознайомитися з документом, який видання не публікує через заходи безпеки.
Згідно з документами, які опинилися в розпорядженні редакції, окупанти підготували детальний "Алгоритм відеоінтерв'ю з цивільними в н.п. Олешки Херсонської області".
За даними ЗМІ, в окупованих Олешках на лівобережжі Херсонщини можуть стояти російські військові зі складу 126-ї окремої бригади берегової оборони Чорноморського флоту РФ та 331-го гвардійського парашутно-десантного полку.
Методичка містить чіткі інструкції для допитів та постановочних зйомок місцевих жителів, яким нав'язують конкретні тези для викривлення реальної ситуації.
Зокрема, пропагандистський сценарій вимагає від мешканців заявляти про "критичну ситуацію" та звинувачувати Збройні сили України у нібито "блокуванні населеного пункту з усіх напрямків".
Методичка також нав'язує готові кліше для синхронів про те, що українські безпілотники нібито контролюють повітряний простір, цілеспрямовано завдають ударів по мирних жителях і будинках, а також перешкоджають проїзду гуманітарної допомоги.
Крім того, сценарій передбачає вигадки про продуктову блокаду та створення ілюзії, що єдиним джерелом виживання є "допомога" від військовослужбовців ЗС РФ.
Окремим пунктом інструкції вимагається змушувати людей висловлювати "позитивне ставлення" до російських окупантів і стверджувати, що ті нібито "забезпечують безпеку".
"По радіоперехопленнях наші військові також чули, що дійсно такі вказівки є, і що мають прибути також журналісти федеральних каналів для зйомок таких постанов", - зазначив співрозмовник у Силах оборони.
Як зазначають джерела, ці постановочні інтерв'ю призначені для трансляції на російських федеральних каналах з метою інформаційно-психологічного тиску та дискредитації України.
Нагадаємо, російська окупація призвела до гуманітарної кризи в Олешках. Люди голодують і змушені виживати, вживаючи траву та бур'яни. Українські військові намагаються їх врятувати, перекидаючи на окуповану територію їжу дронами.
Україна хоче винести ситуацію в Олешках на засідання Постійної ради ОБСЄ, яке відбудеться завтра, 1 жовтня.