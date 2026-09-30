Россияне разработали пропагандистскую методичку с фейками об Олешках

РБК-Украина удалось ознакомиться с документом, который издание не публикует из-за мер безопасности.

Согласно документам, оказавшимся в распоряжении редакции, оккупанты подготовили детальный "Алгоритм видеоинтервью с гражданскими в н.п. Олешки Херсонской области".

По данным СМИ, в оккупированных Олешках на левобережье Херсона могут стоять российские военные из состава 126-й отдельной бригады береговой обороны Черноморского флота РФ и 331-го гвардейского парашютно-десантного полка.

Методичка содержит четкие инструкции по допросам и постановочным съемкам местных жителей, которым навязывают конкретные тезисы для искажения реальной ситуации.

В частности, пропагандистский сценарий требует от жителей заявлять о "критической ситуации" и обвинять Вооруженные силы Украины в якобы "блокировке населенного пункта по всем направлениям".

Методичка также навязывает готовые клише для синхронов о том, что украинские беспилотники якобы контролируют воздушное пространство, целенаправленно наносят удары по мирным жителям и домам, а также препятствуют проезду гуманитарной помощи.

Кроме того, сценарий предполагает выдумки о продуктовой блокаде и создании иллюзии, что единственным источником выживания является "помощь" от военнослужащих ВС РФ.

Отдельным пунктом инструкции требуется заставлять людей выражать "положительное отношение" к российским оккупантам и утверждать, что якобы "обеспечивают безопасность".

"По радиоперехватам наши военные также слышали, что действительно такие указания есть, и что должны прибыть также журналисты федеральных каналов для съемок таких постановлений", - отметил собеседник в Силах обороны.

Эти постановочные интервью предназначены для трансляции на российских федеральных каналах с целью информационно-психологического давления и дискредитации Украины.