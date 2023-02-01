Росіяни розповіли про "дискотеку" від ЗСУ: багато двохсот і трьохсот (перехоплення)

Російські окупанти скаржаться на активні обстріли з боку українських захисників, внаслідок чого путінська армія втратила багато загарбників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на перехоплення розмови окупантів, яку оприлюднило ГУР Міноборони.

"Тут у нас, коротше, дискотека, е*ашить з усіх колонок... Нічого, там п*здарез... на позиціях. Ну і сюди трошки підлітає. Начебто до*уя 200, до*уа 300", - сказав один із загарбників.

При цьому росіянин ще не знає скільки пошкоджених чи знищених одиниць техніки в окупантів.

Як повідомлялося раніше, окупанти скаржаться своїм рідним та знайомим на жахливі умови та постійні обстріли на лінії фронту в Україні.

Крім того, в армії РФ досить складна ситуація з військовими, тому на службу вже почали набирати в'язнів.

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