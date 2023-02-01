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Россияне рассказали о "дискотеке" от ВСУ: много двухсотых и трехсотых (перехват)

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Среда 01 февраля 2023 18:42
Россияне рассказали о "дискотеке" от ВСУ: много двухсотых и трехсотых (перехват) Фото: россияне жалуются на активные обстрелы ВСУ (Getty Image)
Автор: Елизавета Драбкина

Российские оккупанты жалуются на активные обстрелы со стороны украинских защитников, в результате чего путинская армия потеряла много захватчиков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на перехват разговора оккупантов, который обнародовало ГУР Минобороны.

"Тут у нас, короче, дискотека, е*ашит со всех колонок... Ниче, там п*здарез... на позициях. Ну и сюда немножко подзалетает. Вроде как до*уя 200, до*уа 300", - сказал один из захватчиков.

При этом россиянин еще не знает, сколько поврежденных или уничтоженных единиц техники у оккупантов.

Как сообщалось ранее, оккупанты жалуются своим родным и знакомым на ужасные условия и постоянные обстрелы на линии фронта в Украине.

Кроме того, в армии РФ достаточно сложная ситуация с военными, поэтому на службу уже начали набирать заключенных.

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