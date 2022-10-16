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Росіяни розпочали евакуацію "держустанов" з Херсонської області до Криму, - Генштаб

Фото: росіяни розпочали евакуацію "держустанов" з Херсонської області до Криму (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Російські окупанти почали евакуювати так звані "держустанови" з непідконтрольної Україні частини Херсонської області до Криму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ у Facebook.

"Окупанти посилюють фільтраційні заходи в Херсонській області та розпочали процес евакуації так званих "державних" установ", - зазначає українське військове командування.

За даними Генштабу, у тимчасово окупований Крим вивозять працівників, майно банків та пенсійного фонду.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що станом на 12 жовтня українські військові деокупували 75 населених пунктів у Херсонській області.

Більш детально про просування українських військ на півдні та про перспективи звільнити Херсон можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

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Херсонська областьКрымГенштаб ВСУВійна Росії проти України