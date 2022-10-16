RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Россияне начали эвакуацию "госучреждений" из Херсонской области в Крым, - Генштаб

Фото: россияне начали эвакуацию "госучреждений" из Херсонской области в Крым (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Российские оккупанты начали эвакуировать так называемые "госучреждения" из неподконтрольной Украине части Херсонской области в Крым.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ в Facebook.

"Оккупанты усиливают фильтрационные мероприятия в Херсонской области и начали процесс эвакуации так называемых "государственных" учреждений", - отмечает украинское военное командование.

По данным Генштаба, во временно оккупированный Крым вывозят сотрудников, имущество банков и пенсионного фонда.

Напомним, ранее стало известно, что по состоянию на 12 октября украинские военные деоккупировали 75 населенных пунктов в Херсонской области.

Более детально о продвижении украинских войск на юге и о перспективах освободить Херсон можете узнать в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Херсонская областьКримГенштаб ВСУВойна России против Украины