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Росіяни розмістили техніку в школах Херсонської області, де відбувається навчання

Фото: Росіяни розмістили техніку в школах Херсонської області, де відбувається навчання (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

У Херсонській області окупанти розміщують військову техніку та особовий склад у школах, де триває навчальний процес.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Центр національного спротиву.

"Окремі школи проходять по "офіційних" документах окупантів, як ті, де триває навчальних процес. В них тих учнів, чиїх батьків змусили віддати дітей під навчання по російській програмі, дійсно виводять на заняття", - йдеться у повідомленні.

Проте за попередньою інформацією, в цих установах розміщені російські військові підрозділи та техніка. Такі випадки спостерігаються в Голій Пристані.

"Таким чином, росіяни цинічно використовують дітей як "живий щит", - додали наостанок.

Жителів окупованої частини Херсонської області закликають евакуюватись на момент операції зі звільнення регіону.

Нагадаємо, що окупанти заявили, що хочуть вивезти частину жителів Херсонської області в Крим та РФ.

Також, російські військові значно ускладнили виїзд з Херсонської області, практикуючи так звані "спецдозволи". За минулу добу виїхати змогли лиш 11 людей.

Раніше у Херсонській області окупанти посилюють охорону та заборонили наближатись до переправ.

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