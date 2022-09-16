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В Херсонской области оккупанты усиливают охрану и запретили приближаться к переправам

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Херсонская область, Пятница 16 сентября 2022 19:04
В Херсонской области оккупанты усиливают охрану и запретили приближаться к переправам Фото: оккупанты на юге не позволяют жителям приближаться к переправам (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Российские оккупанты в Херсонской области продолжают усиливать охрану. Местным жителям запретили подходить к переправам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ.

"Противник вводит режим усиленной безопасности на Южнобужском направлении. Местным жителям некоторых населенных пунктов Херсонской области запрещено приближаться к переправам", - говорится в сообщении.

При этом оккупанты активно обстреливают населенные пункты на линии разграничения на Южнобужском направлении.

Напомним, в Херсонской области оккупанты усиливают фильтрацию. Российские провокаторы ищут патриотов среди местных жителей.

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