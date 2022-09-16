В Херсонской области оккупанты усиливают охрану и запретили приближаться к переправам

Фото: оккупанты на юге не позволяют жителям приближаться к переправам (Getty Images)

Российские оккупанты в Херсонской области продолжают усиливать охрану. Местным жителям запретили подходить к переправам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ.

"Противник вводит режим усиленной безопасности на Южнобужском направлении. Местным жителям некоторых населенных пунктов Херсонской области запрещено приближаться к переправам", - говорится в сообщении. При этом оккупанты активно обстреливают населенные пункты на линии разграничения на Южнобужском направлении.